バーバリー　ブルーレーベル　ノバチェック　半袖シャツ　38 レディース

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BURBERRYBLUELABELバーバリーブルーレーベルのノバチェック柄の半袖シャツです。胸元のポケットには、ブラックの糸でホースロゴ刺繍が施されておりワンポイントになっています♫#papiyon1981アパレルの部屋 ←他商品も出品しています。是非ご覧ください素材…綿100%サイズ…38(Mサイズ相当)肩幅…約37cm身幅…約43cm袖丈…約18cm着丈…約58cm平置き実寸サイズです。素人採寸なので多少の誤差はご了承ください。❀商品状態多少の使用感はありますが、大きなダメージや破れなどはありません。まだまだ長くご使用いただけます。一般的な中古の商品とお考え下さい。❀商品の発送は濡れ防止をして小さく折り畳んで圧縮した状態でリサイクルダンボール又は宅配袋に入れて発送致します。❀購入場所、品質保証こちらの商品は一般社団法人 日本流通自主管理協会（AACD）加盟店にて購入、鑑定済みの完全正規品です。❀お願い素人検品のためまれに見落としがございます。また、お写真のお花、ハンガー等の小物は付属致しませんので予めご了承ください。カラー···ベージュ袖丈···半袖柄・デザイン···チェック2023/06/26