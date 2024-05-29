✨新品級 付属品セット✨エルメス カレ90 おが屑 シルク スカーフ ...

ご覧いただきありがとうございます！他にも多数アパレル、小物を取り扱っております☺︎○アイテム HERMESエルメスカレおがくずSoleildeSoiecopeauxスカーフストールバンダナバッグアクセサリー小物フランス製春夏秋冬エルメスの高級感溢れるスカーフです！お首やバッグに巻いたり壁に飾ったりと活躍するお品物です⭐︎○購入元大手リサイクル業社の鑑定クリア品を購入しました。○サイズタテ約90cmヨコ約90cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態新品の香りが残る使用感の少ないお品物。目立った傷や汚れございません。これから長くご愛用いただけます。○カラーベージュ総柄マルチカラー○付属品専用保存箱リボンブランドカード冊子○素材シルク100%○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。○購入について警察署より古物商許可証を取得済み。鑑定済みの正規品しか取扱いしておりませんのでご安心してお買い求めください。こちらの商品はあくまで中古品です。撮影環境により写り切らない細かな傷やダメージがある場合もございますが写真の状態と文章をよくお読みの上、ご理解頂ける方のみご購入をお願いいたします。万が一偽物の場合は返品をお受けいたします。ただし思っていた商品や状態と違った等の神経質な理由ではお受け出来かねます。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。管理番号/N082510556



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