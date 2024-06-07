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setsuko\u0026o Giselle luxe ピアス(片耳)
商品番号 D86992965768
商品名

setsuko\u0026o Giselle luxe ピアス(片耳)
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 72,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

setsukosagittaireで有名な大久保節子さんが手がける2022年に発表されたジュエリー、setsuko\u0026oのGiselleluxe⭐︎ピアスです。耳たぶからはみ出る大きさで片耳でもとても存在感のあるダイヤモンドピアスになります⭐︎地金はWG(18k)となりキャッチの部分までしっかりとした重量感のあるお品物です。setsukoさんがつけていらっしゃるのを見て一目惚れで購入しましたが、なかなかつける機会がなく新品・未使用で出品致します。昨年12月のオーダーで今年(2023.02)に手元に届きました。※こちらは高額商品となる為ご購入の際は必ず一言コメントをお願い致します。また、お取り置きは不可とさせて頂きます。
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