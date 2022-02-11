登坂広臣 メタルキーホルダー セット 43

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即購入〇別売り可登坂広臣のメタルキーホルダーになります。セットの値段になります。グッズ卒のためお譲りします。ファン卒ではないので納得行く値段でしか譲りません。無理に安くして譲ろうとはしていませんのでご理解お願いします。別売りの場合安くはなりません。複数購入値引きなどはありません。日本製75mm背景ありBIGタオルクッションレア必ずプロフィールをご覧になってからコメントお願いします。