登坂広臣 メタルキーホルダー セット 43

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商品詳細
即購入〇別売り可登坂広臣のメタルキーホルダーになります。セットの値段になります。グッズ卒のためお譲りします。ファン卒ではないので納得行く値段でしか譲りません。無理に安くして譲ろうとはしていませんのでご理解お願いします。別売りの場合安くはなりません。複数購入値引きなどはありません。日本製75mm背景ありBIGタオルクッションレア必ずプロフィールをご覧になってからコメントお願いします。
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