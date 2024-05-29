✨極美品✨　MIUMIU ミニ財布　マテラッセ　二つ折り　メタルロゴ　刻印

D994☆定価:88000円☆商品の購入先古物商許可証の資格を有する国内ブランドショップ古物営業表記 大阪府公安委員会許可番号:第62231R036186☆プレゼント用の梱包も別途行っておりますので、お気軽にお申し付けください✨☆付属品箱:なし保証書:なしその他:なし2商品以上購入(同梱発送時)でお得な割引をさせていただきます♪☆brandMIUMIUミュウミュウ☆型番197A☆colourブラック ゴールド黒色 金色☆designミニウォレット ミニ財布 ウォレット 財布フラップ スナップボタン ボタン 折りたたみ 二つ折り マテラッセ キルティングロゴ金具 メタル金具 ブランド金具 メタルロゴブランドロゴ ロゴ アイコン小銭入れ 札入れ カード入れ 金具 刻印☆materialレザー 革☆size縦:10.0cm横:11.5cm厚さ:2.2cmカード入れ×3小銭入れ×1札入れ×1ポケット×2☆condition✨極美品✨目立った傷や汚れのない非常に綺麗なお品ですが自宅保管ですので、お気になる方はご遠慮くださいませ。必ずお写真を見てご判断くださいますようお願い致します。➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ご覧いただきありがとうございます♪他にもハイブランドの商品を状態の良いものをお安く、沢山販売しておりますので、良ければ見てみて下さい✨→#LUDIA#VINTAGE#ヴィンテージ



極美品 〙ミュウミュウ 折り財布 マテラッセ ロゴ ゴールド金具 箱付き-



JChereメルカリ購入代行：✨極美品✨ MIUMIU ミニ財布 リボン ...



一番の贈り物 水色 【美品】MIU 【極美品✨】 二 L字ファスナー MIUMIU ...



JChere mercari Proxy Service: ミュウミュウ✨3つ折り財布リボン ...



極美品 ミュウミュウ レザー ２つ折り財布 ロゴ金具 ラウンドジップ ...



JChere mercari Proxy Service: ミュウミュウ マテラッセ 折り財布 二 ...



JChere mercari代購：良品✨ ミュウミュウ 折財布 マテラッセ ロゴ ...



miumiu - ✨極美品✨ミュウミュウ ミニ財布 マゼンタピンク マトラッセ ...



miumiu - ✨極美品✨ミュウミュウ ミニ財布 マゼンタピンク マトラッセ ...



JChereメルカリ購入代行：✨極美品✨ MIUMIU ミニ財布 リボン ...



MIUMIU ミュウミュウ 2つ折り財布 黒 ブラック | wic-capital.net



miumiu - ✨極美品✨ミュウミュウ ミニ財布 マゼンタピンク マトラッセ ...



極美品 ミュウミュウ レザー ２つ折り財布 ロゴ金具 ラウンドジップ ...



JChere mercari Proxy Service: ミュウミュウ✨3つ折り財布リボン ...



✨極美品✨ MIUMIU ミニ財布 リボン メタルロゴ 三つ折り 折り財布 刻印-