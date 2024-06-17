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✨希少 極美品✨ HIROKO HAYASHI カルディナーレ ヤギ革 付属品付
商品番号 F67192924348
商品名

✨希少 極美品✨ HIROKO HAYASHI カルディナーレ ヤギ革 付属品付
ブランド名 ヒロコハヤシ
特別価格 税込 6,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#shop取り扱い商品一覧#yurisの小物一覧❀商品説明❀未来都市のイメージとアールデコ様式をミックスした、時代を超えた表現をしてデザイン。やぎ革に型抜きして、都会の華やかさ、モダンさを表現されています。❀色❀黒ブラック❀素材❀ヤギ革本革山羊革ゴートレザーオールレザー❀元値相場❀69,300円❀サイズ❀ 横幅約28cm、縦幅約27cm、マチ約10cm❀購入元❀ブランド買取店古物市場・ストア商品にて鑑定済商品ですご覧頂きありがとうございます^^◎注意◎・出品商品は中古品、ヴィンテージ品がメインであり、傷や汚れがある場合があります。ご理解ある方のみご購入ください。・トラブル防止のため分からないことがあれば必ず購入前にコメント欄にて確認ください。・素人の撮影、採寸になるため現物と多少色味の差異があったり誤差ある場合がございます。ご了承ください。・梱包資材はリサイクルすることがございます。・圧縮行うこともございます。その場合素材ダメージを考慮して発送直前に行いますのでご理解ください。
http://narcologia.ru/goods/rouge298810.html
http://narcologia.ru/goods/plaque324207.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming56292.html
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