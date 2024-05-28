【美品】バレンシアガ ロングニット ニットワンピース 膝丈ワンピ

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＊ブランド名BALENCIAGAバレンシアガ＊商品名・種類 ロングニット膝丈ワンピース＊素材毛レーヨン＊カラーブラック黒＊柄・デザインニットスリム＊サイズ 表記38(M)平置き採寸なので多少の誤差はご了承ください肩幅40袖丈61身幅35着丈95裾幅45○状態 B+ランク(ランク説明)S：新品・タグ付き・未開封品A：未使用・新品同様の良好な状態です。B：多少の使用感があります。全体的にダメージや汚れは見当たらない状態ですので、問題無く使用していただけるかと思います。C：特有のUSED感がありますが、特別目立つダメージや汚れは見受けられません。通常の使用には問題ないかと思われます。D：ダメージや汚れが有り、使用感の強い状態です。E：ジャンク品・難有り品・訳あり品(詳細) あまり使用していない為、とても良好な状態です。LAMODEBALENCIAGAのニットワンピースです。サイズは広げずに平置きで測っています。ニット素材なのでかなり伸縮性があり、通常Sサイズの方はゆったりと、Mサイズの方はちょうどよく、Lサイズの方はタイトに着用いただけるかと思います。こちらは非喫煙者・ペット無しです。アレルギーの方もご安心ください。コンパクト発送の為、畳み皺等はご容赦ください。24時間以内に発送します。滅多にありませんが、仕事の都合で遅れる場合は都度ご連絡いたします。ご購入前にプロフィールの確認をお願い致します。こちらからレディース衣服類一覧が見れます。#masuoレディース用品一覧