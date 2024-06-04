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- 【新品】Parkes シャツ ブラウス 日本製 レディース
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商品詳細
試着のみの未使用新品です^_^他の白シャツがあったことで、出番が無かったため出品します。定価は10,000円でした。質の良いもので、オススメです^_^カラー...ホワイト袖丈...袖なし柄・デザイン...無地素材...コットン季節感...春,夏,秋
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