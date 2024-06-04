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【新品】Parkes　シャツ　ブラウス　日本製　レディース
商品番号 K95302489235
商品名

【新品】Parkes　シャツ　ブラウス　日本製　レディース
ブランド名 パークス
特別価格 税込 1,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

試着のみの未使用新品です^_^他の白シャツがあったことで、出番が無かったため出品します。定価は10,000円でした。質の良いもので、オススメです^_^カラー...ホワイト袖丈...袖なし柄・デザイン...無地素材...コットン季節感...春,夏,秋
http://narcologia.ru/goods/calling437550.html
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