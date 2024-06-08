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商品詳細
く袖丈···半袖柄・デザイン···無地素材···コットン季節感···春、夏、秋こちらで購入させていただきました。私の腕が太いため、きつかったので出品させていただきました。定価16,000円で購入一度しか着てないそうです。私も試着のみです。試着後、ホームクリーニング致しました。◎ご参考まで身幅51㎝(後ろにスリット入っます)着丈54㎝肩幅45㎝脇の下20㎝合わせやすいと思います。どうぞ宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/Sydney35149.html
http://narcologia.ru/goods/smear534304.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle349666.html
☆美品☆パラスパレス
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