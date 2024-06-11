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MOUTH カメラトートバッグ　インナーケース付き
商品番号 U19915878686
商品名

MOUTH カメラトートバッグ　インナーケース付き
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 2,566 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MOUTHマウスMJT13032Delicious106TOTEMサイズ(WHITE/CAMO)素材···綿(キャンバス/帆布)「大きめたっぷり、Mサイズのトート」大きめサイズのMサイズ「106TOTE」（イチマルロクトート）です。バッグ本体のインナーポケット2ヶ所や大きなフロントポケット3ヶ所にはカメラ小物、スマートフォンや傘などがたっぷりと収納でき、中で混在しがちな荷物の取り出しにくさを解消してくれます。そのカジュアルなデザインはカメラバッグとして、通勤・通学などの普段使いに、マル手にお使い頂けます。荷物をたっぷり入れたい方にはオススメの収納力とカメラバッグ機能を兼ね備えた非常に使い勝手の良いトートバッグです。定価　15,950円（税込）だいぶ前に購入して数回使用したのみで、ずっと自宅保管してありました。所々、黄ばみができてしまっていますが、近くで見ないと分からない程度です。#MOUTH#カメラバッグ　#カメラトートバッグ
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit934986.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi272347.html
http://narcologia.ru/goods/waveform149517.html

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