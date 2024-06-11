MOUTH カメラトートバッグ　インナーケース付き

MOUTHマウスMJT13032Delicious106TOTEMサイズ(WHITE/CAMO)素材···綿(キャンバス/帆布)「大きめたっぷり、Mサイズのトート」大きめサイズのMサイズ「106TOTE」（イチマルロクトート）です。バッグ本体のインナーポケット2ヶ所や大きなフロントポケット3ヶ所にはカメラ小物、スマートフォンや傘などがたっぷりと収納でき、中で混在しがちな荷物の取り出しにくさを解消してくれます。そのカジュアルなデザインはカメラバッグとして、通勤・通学などの普段使いに、マル手にお使い頂けます。荷物をたっぷり入れたい方にはオススメの収納力とカメラバッグ機能を兼ね備えた非常に使い勝手の良いトートバッグです。定価 15,950円（税込）だいぶ前に購入して数回使用したのみで、ずっと自宅保管してありました。所々、黄ばみができてしまっていますが、近くで見ないと分からない程度です。#MOUTH#カメラバッグ #カメラトートバッグ



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