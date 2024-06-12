フェラガモ コンチネンタル チェーンショルダー ウォレットバッグ パープル

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⭐️フォロワー様5%OFF♡⭐️コメントなし即購入＆無言取引OK♡⭐️古物商許可証取得済み⚠️全商品、鑑定済みの正規品⚠️まとめ買いで更にお値引きします♡#ブランドショップピーアンドシー↑お得なブランド一覧↑---------------------------------【ポイント】マチがありガバッと大きく開くので、視認性もよく使い勝手◎スマホを入れたり、チェーンショルダー付きなので肩掛けしてもお使いいただけます♪【ランク・状態】A/使用感の少ない綺麗な中古品使用感も少なく美品ですこれから現役で活躍できるお品です♡参考定価：77,000円【商品説明】ブランド名：SalvatoreFerragamo (サルヴァトーレフェラガモ)色 ：パープルゴールド金具種類 ：ウォレットバッグ財布サイズ ：約横15.5cm×縦9.2cm×厚み2.2cm ショルダーチェーン:63cm素材 ：サフィアーノレザー生産国 ：イタリア製付属品 ：ショルダーチェーンシリアル ：KB-22B934【購入先】鑑定済みの商品しか取り扱っていない、国内のブランド卸専門店から購入しました。確実正規品ですのでご安心ください。【発送方法】安心安全の『補償付き匿名配送』にて送料無料でお送りします。防水対策を行い、厳重に梱包しますので破損の心配はご不要です(^^)お得なブランド一覧#ブランドショップピーアンドシー素材···本革カラー···パープル柄・デザイン···無地財布形···長財布管理番号：07161416/