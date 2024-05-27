ヴィヴィアン・ウエストウッド　リング　ベルトリング　M 16号

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お店↓#FashionForestヴィヴィアン・ウエストウッド（VivienneWestwood）のベルトリングは、そのファッションブランドが提供するアクセサリーの一部で、多くの場合、ヴィヴィアン・ウエストウッドの独自のスタイルとアイコンを反映しています。ベルトリングは指に装着され、そのデザインにはヴィヴィアン・ウエストウッドの文字の刻印やブランドのロゴなどが含まれることがあります。指にインパクトを与え、クールでかっこいい印象を持つベルトリングは、ファッション愛好家にとって魅力的な選択肢となるでしょう。ヴィヴィアン・ウエストウッドのアクセサリーは、その独特のデザインとアート性によって知られており、そのファッション哲学を体現しています。ヴィヴィアン・ウエストウッドのベルトリングにはさまざまなデザインがあり、一部の製品にはブランドの刻印やロゴが含まれています。ーーーーーーーーーーーーーーーーーー号数：16号内径：1.8cm付属品はございませんーーーーーーーーーーーーーーーーーー注意事項写真に写っているものが全てです。サイズに関しては素人寸法です海外輸入品のため、神経質な方、国内正規品をお求めの方はご購入をお控えくださいーーーーーーーーーーーーーーーーーー#VivienneWestwood#Vivienne#オーブ#ネックレス#リング#レディース#メンズ