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IENA 半袖 総柄ブラウス プルオーバー グリーン 上品 ボタニカル柄 日本製
商品番号 R57248931366
商品名

IENA 半袖 総柄ブラウス プルオーバー グリーン 上品 ボタニカル柄 日本製
ブランド名 イエナ
特別価格 税込 1,369 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コメント無し、即購入OKです♡（Y253）丁寧な梱包、迅速な発送を心がけています(^-^)フォロー割実施中です⭐️プロフィールをご覧ください！#nappy66のお洋服【ブランド・アイテム等】IENAイエナ【サイズ】表記なし（M相当）タグ又は最後画像（採寸表）をご参照ください。（トルソーが撮影に使用されている場合：サイズ9号）※平置き素人採寸（cm）ですので、多少の誤差はご了承くださいませ。【カラー】緑　グリーン系画像をご参照ください。※モニターや環境等により多少色合いが異なる場合があるかもしれませんが、ご了承くださいませ。【素材】綿コットンCOTTON100%タグがある場合、画像をご参照ください。【コンディション】良好☆商品画像や最後画像（採寸表）でもご確認ください。※商品確認しておりますが、見落としがある場合がございます。追加確認したい場合、コメントください。〜配送ついて〜匿名配送にて、水濡れ対策を行い丁寧な梱包を心がけています。出来るだけお安くお届けしたいため、厚みのある商品は圧縮し、畳んで梱包させていただくことをご了承ください。※保管上又は梱包でのシワはご容赦くださいm(__)m⚠️購入後の自己都合によるクレームは対応いたしかねます。購入前に、ご不明点等は追加確認いただき、古着をご理解した上でご購入をお願いいたしますm(__)m当店では、古着を中心に春服、夏服、秋服、冬服を取り揃えております！黒や白など、モノトーン系のアイテムに加え、きれいめカジュアルフォーマル大人可愛いトラッドプレッピーY2K透け感シアーショート丈バギー量産韓国系パーカーワンピースセットアップピンクピスタチオグリーンクリームイエローなどのアイテムや、体型隠しアイテムなどもあります^-^↓↓#nappy66のお洋服最後までご覧頂き誠にありがとうございました♪♪
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