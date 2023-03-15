Paul Smith ポール スミス ノースリーブアシンメトリー Vネック

to1210ご覧頂き、ありがとうございます♪【アイテム詳細】ブランド：PaulSmithポールスミス色：黒サイズ表記：記載なし【実寸平置き（cm）】着丈：約53.5身幅：約43肩幅：約35.5袖丈：約-※素人採寸になりますので多少の誤差はご了承下さいませ初めて購入される方はプロフィール確認推奨しております。ご不明な点がございましたら、必ずご購入前にコメント下さい✨■他にも多数出品しております■他のアイテムをご覧になる際は下記タグから絞り込み検索ができます♪全商品検索→「#ゆうあいてむ」



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