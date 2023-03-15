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Paul Smith ポール スミス ノースリーブアシンメトリー Vネック
商品番号 F99496577400
商品名

Paul Smith ポール スミス ノースリーブアシンメトリー Vネック
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 1,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

to1210ご覧頂き、ありがとうございます♪【アイテム詳細】ブランド：PaulSmithポールスミス色：黒サイズ表記：記載なし【実寸平置き（cm）】着丈：約53.5身幅：約43肩幅：約35.5袖丈：約-※素人採寸になりますので多少の誤差はご了承下さいませ初めて購入される方はプロフィール確認推奨しております。ご不明な点がございましたら、必ずご購入前にコメント下さい✨■他にも多数出品しております■他のアイテムをご覧になる際は下記タグから絞り込み検索ができます♪全商品検索→「#ゆうあいてむ」
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