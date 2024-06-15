レイファン　デッドオアアライブ　フィギュア　可動式　ビッグ　レトロ　レア　昔　懐

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商品詳細
デッドオアアライブのキャラクターレイファンのフィギュアです。おおよそ18センチあります。可動式フィギュアです。太ももに1996と記載があります。昔の物なので、神経質な方は購入しない方が良いと思います。デッドオアアライブ レイファン チュンリー アテナ 麻宮 SNK 餓狼伝説 KOF キングオブファイターズ コレクション オモチャ ガシャポン ガチャ 食玩 アミューズメント ゆうき バンプレスト景品 レア レトロ フィギュア 非売品 ストリートファイター #ゆうき毎日出品中 スーパーファミコン 草薙京 プレステ プレイステーション セガサターン コスプレ 制服 ゲーム キャラクター グッズ
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