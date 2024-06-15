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レイファン　デッドオアアライブ　フィギュア　可動式　ビッグ　レトロ　レア　昔　懐
商品番号 U48244720357
商品名

レイファン　デッドオアアライブ　フィギュア　可動式　ビッグ　レトロ　レア　昔　懐
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 1,848 円
在庫状況 あり

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商品詳細

デッドオアアライブのキャラクターレイファンのフィギュアです。おおよそ18センチあります。可動式フィギュアです。太ももに1996と記載があります。昔の物なので、神経質な方は購入しない方が良いと思います。デッドオアアライブ　レイファン　チュンリー　アテナ　麻宮　SNK　餓狼伝説　KOF　キングオブファイターズ　コレクション　オモチャ　ガシャポン　ガチャ　食玩　アミューズメント　ゆうき　バンプレスト景品　レア　レトロ　フィギュア　非売品　ストリートファイター　#ゆうき毎日出品中　スーパーファミコン　草薙京　プレステ　プレイステーション　セガサターン　コスプレ　制服　ゲーム　キャラクター　グッズ
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