3WAYレザートートバッグ



【ミニマ】レザートートバッグ M 3WAY 本革 ビジネスバッグ 【ミニマ】レザートートバッグ M 3WAY 本革 ビジネスバッグ



4カラー/栃木オイルレザーカジュアルトートバッグ/LARGE/3way / （送料無料） 4カラー/栃木オイルレザーカジュアルトートバッグ/LARGE/3way / （送料無料）



【ミニマ】レザートートバッグ M 3WAY 本革 ビジネスバッグ 【ミニマ】レザートートバッグ M 3WAY 本革 ビジネスバッグ



3way レザー トート トートバッグ ショルダーバッグ リュックサック 本 ... 3way レザー トート トートバッグ ショルダーバッグ リュックサック 本 ...



ROOPTOKYO（ループトウキョウ）の「パーテーションフェイクレザー ... ROOPTOKYO（ループトウキョウ）の「パーテーションフェイクレザー ...



【ミニマ】レザートートバッグ M 3WAY 本革 ビジネスバッグ 【ミニマ】レザートートバッグ M 3WAY 本革 ビジネスバッグ



4カラー/栃木オイルレザーカジュアルトートバッグ/LARGE/3way / （送料無料） 4カラー/栃木オイルレザーカジュアルトートバッグ/LARGE/3way / （送料無料）



3WAYビジネストートバッグ PUレザー生地 A4収納 ネイビー 200-BAG174NV 3WAYビジネストートバッグ PUレザー生地 A4収納 ネイビー 200-BAG174NV



ダメージ感の妙、炙り バーナード3WAY本革トートバッグ BAGGY PORT バギーポート ynm 8602/味わい深いメンズレザーショルダートート-ガイア2096 ダメージ感の妙、炙り バーナード3WAY本革トートバッグ BAGGY PORT バギーポート ynm 8602/味わい深いメンズレザーショルダートート-ガイア2096



【ミニマ】レザートートバッグ L 3WAY 本革 A4サイズ ビジネスバッグ 【ミニマ】レザートートバッグ L 3WAY 本革 A4サイズ ビジネスバッグ



トートバッグ ビジネストート カジュアルトート トートリュック 3WAYリュック 合皮 耐水 ブラック 200-BAG183BK トートバッグ ビジネストート カジュアルトート トートリュック 3WAYリュック 合皮 耐水 ブラック 200-BAG183BK



[FUKUYIN] ショルダーバッグ レディース 3WAY レザー トートバッグ 鞄 レディース 大容量 肩掛け 斜め掛けバッグ 3本ストラップ 付き おしゃれ シンプル 軽量 通勤 通学 ギフト [FUKUYIN] ショルダーバッグ レディース 3WAY レザー トートバッグ 鞄 レディース 大容量 肩掛け 斜め掛けバッグ 3本ストラップ 付き おしゃれ シンプル 軽量 通勤 通学 ギフト



トートバッグ 3wayトートバッグ ショルダーバッグ メンズバッグ メンズ カジュアル ビジネスバッグ A4サイズ レザ－ 鞄 かばん カバン bag MENS'【メンズ】【バッグ】【カバン】【鞄】【バッグ】【トートバッグ】 トートバッグ 3wayトートバッグ ショルダーバッグ メンズバッグ メンズ カジュアル ビジネスバッグ A4サイズ レザ－ 鞄 かばん カバン bag MENS'【メンズ】【バッグ】【カバン】【鞄】【バッグ】【トートバッグ】



PELLE MORBIDA ペッレモルビダ 3way レザー トートバッグ 縦型 ... PELLE MORBIDA ペッレモルビダ 3way レザー トートバッグ 縦型 ...



美品 kate spade new york ケイトスペード 3WAY レザートートバッグ /ボルドー ワインレッド ショルダー【2400013412117】 | フリマアプリ ラクマ 美品 kate spade new york ケイトスペード 3WAY レザートートバッグ /ボルドー ワインレッド ショルダー【2400013412117】 | フリマアプリ ラクマ

★本日、限定価格ご覧いただきまして、有難うございます。♪ご購入の前にトラブル防止の為、必ず下記の説明文、プロフィール(ご購入の際のお願い)のご一読をお願いします❗️サイズは、横31㎝高さ22.5(持ち手含めて35㎝)マチ13㎝。多少の誤差はあります。斜めがけと肩がけシュルダー、キーホルダー、保存袋付きです。ココセリュックスゴールドの品です。たっぷりしたサイズでビジネスバックとしても重宝します。内側にファスナー付きポケット1個、オープンポケット2個。被せにもファスナー付きポケットがあります。表面はチャコールグレーとワインレッド色でシボのある上質な牛革です。内側はスエードタッチの布地です。2年程前に購入。4〜5回は使用しました(ショルダーはどちらも未使用)。目立ったキズはありませんが持ち手などに使用感はややあるかと思います。あくまでも中古品です。その為お安くします。保護用シールは一部付いたままです。なお、保管中の多少の難はあるかと思います。ご購入にあたっては、今一度、説明文、写真でのご確認、ご判断をお願い致します。値引きのオファーや返品はお受けいたしかねます。なお、新品ご希望や細かな点をお気になさる方は、ご購入をお控えくださいませ。梱包は、リサイクル材を使用させていただきます。コンパクトに折り畳みましてお届けになります。配送の日時指定はお受けいたしかねます。ご了承くださいませ。＊代金は、送料を含めて設定させていただいております。☆ご購入の前にコメントをお願いします。再度検品後、コメントを返信します。返信結果を待ってご購入をお願いします。♪無事にお届け出来ましたら、受取り評価は一両日中にお願い致します。