良品 レア HERMES エルメス カレ スカーフ grande tenue

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商品詳細
カラー···ホワイト系人気モデル/スカーフ···HERMESカレ(正方形)縦横87.5cmブランド専門セレクトショップ購入品ご不明な点等ございましたら、必ず購入前にコメントよりお尋ねください発送は商品のみで簡易包装になります
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