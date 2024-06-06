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- 【美品☆箱付き】エルメス シュバルホース ダブルヘッド バングル ゴールド
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商品詳細
★ご覧頂き誠に有難うございます★【商品状態】外観：少々使用感は見られますが、目立つ傷汚れのない綺麗な状態を保っております。【仕様】サイズ：内幅6.3センチ（いちばん広い範囲）カラー：ゴールド付属品：箱※本商品は大手ブランドオークションより購入した、《確実正規品》です。真贋済みですので、安心してお買い求め下さい★【送料】無料【配送について】入金確認後、1〜2日で発送致します。★最後までご覧頂き誠に有難う御座いました！お品物によってはお値段交渉等も受け付けておりますので、お気軽にご相談ください★D1156
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【HERMES】エルメス シュバルホース ダブルヘッド 金メッキ レディース バングル
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最高の Hermes バングル ホース ダブル エルメス - ブレスレット+ ...
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