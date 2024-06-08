yoshikitty キャリーバッグ　キャリーケース　コメントから

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昨年こちらで6000円以上で購入しましたが、使用しないため出品致します。【必ずコメントからお願い申し上げます。】【コメントからの理由】商品の状態もやり取りし納得行ってから購入していただくため。大きな段ボールでの発送のため。期日指定承りますためにもコメントからお願い申し上げます。状態] 新品未使用しかし購入の際に売り手の簡易発送による僅かなスレはあります。7枚目9枚目参照。保護フィルムは私は剥がしてませんので、本体に影響はほぼ無いと考えてます。発送方法] 最初から付いてきた透明な袋に包み、段ボールに入れて上層部には緩衝材を置きワレモノとして厳重にヤマトより発送致します。万全の対策をして保管並びに発送致しますが、神経質な方はご遠慮ください。早い方優先他のサイトにも掲載しましたから、一点物につき売り切れたら終わります。イイね付けても値下げしません。他でも出品してるため、急に削除する場合がございます。#サンリオ一番くじ#yoshikittyキャリーバッグ#yoshikittyキャリーケース#YOSHIKI#yoshikkity#キャリーケース#キャリーバッグ#旅行#レジャー