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M-premier BLACKブラウス新品タグ付
商品番号 A12202815152
商品名

M-premier BLACKブラウス新品タグ付
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 1,998 円
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商品詳細

黒で袖丈が28㎝ですがレースでフレアで涼しげ　両脇裾に少しスリットはいり　首後ろボタンで着脱スカートでもパンツでも何にでも合わせやすいデザインシワにならない素材いつもMサイズを着る私でも大丈夫定価19800円サイズは34身幅45㎝　身丈51㎝素材は写真タグにて
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