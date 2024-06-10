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最終お値下げ｜アトリエドゥサボン｜走る猫 ラッセルレース刺繍
商品番号 U57634000666
商品名

最終お値下げ｜アトリエドゥサボン｜走る猫 ラッセルレース刺繍
ブランド名 アトリエドゥサボン
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

裾の刺繍が他になく、シルエットもとっても可愛いです◯⚫︎状態とっても気に入っていて、5回は着用したかと思います。目立った汚れはありませんが首周りに使用感があります。白いお洋服の為、神経質な方はお控えください。⚫︎サイズ（約）総丈72cm身幅72cm⚫︎色白/ホワイトl'atelierdusavon定価13,750円
http://narcologia.ru/goods/reproduce249455.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate453177.html
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