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- 最終お値下げ｜アトリエドゥサボン｜走る猫 ラッセルレース刺繍
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商品詳細
裾の刺繍が他になく、シルエットもとっても可愛いです◯⚫︎状態とっても気に入っていて、5回は着用したかと思います。目立った汚れはありませんが首周りに使用感があります。白いお洋服の為、神経質な方はお控えください。⚫︎サイズ（約）総丈72cm身幅72cm⚫︎色白/ホワイトl'atelierdusavon定価13,750円
http://narcologia.ru/goods/reproduce249455.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate453177.html
http://narcologia.ru/goods/stealth952676.html
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