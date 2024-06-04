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- ディノス DAMA 黒 揺れ感が美しいトップス
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商品詳細
お値下げ致しました6900円→5800円♡昨年か一昨年のダーマの品です。カタログで一目惚れし購入しました。白の細身パンツと合わせて、かっこ可愛い大人ファッション♡後丈がV字に流れる様なドレープ丈前丈は短めでスッキリ横から見てもバックスタイルが斜めに長く歩く度に揺れ感がありとても優雅で素敵です。サイズ S普段 7〜9号使用です (購入時SとMで迷いましたがSで正解でした)前丈 74程後丈最長 92素人採寸2回程使用自宅洗濯可能 ノーアイロンOK綺麗なお品かと思いますが、あくまでもused品ですのでご理解の程宜しくお願い致します
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