試着のみ　マーガレットハウエル　ブラウス　シャツ

試着のみになります。透けのある生地なので、インナーをご着用ください。細かいフリルがとても上品です。可愛くて大切にとっておいたのですが、着こなせない年齢になってしまったので、手放します。着丈 身幅



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