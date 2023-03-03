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M'S GRACY ボーダートップス 40
商品番号 B15190571163
商品名

M'S GRACY ボーダートップス 40
ブランド名 エムズグレイシー
特別価格 税込 1,505 円
在庫状況 あり

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商品詳細

✿ご覧いただきありがとうございます。コメントなしで即購入OKです。✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼M'SGRACYトップス日本製✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼◆ブランドM'SGRACY◆カラーブルー系◆サイズ40肩幅31身幅40袖丈30着丈50◆コンディションused品ですが目立つようなダメージはありません◎✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼☆素人の自宅保管、素人検品ですのでご了承ください。☆発送はコンパクトに折畳ませて頂き、最安値の方法で送らせて頂く予定で御座います。畳みジワはご容赦ください。☆ご不明点があればお気軽にお問い合わせください。
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