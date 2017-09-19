グレースコンチネンタル　カービングバッグ

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。グレースコンチネンタルのカービングバッグです。5万円ほどで購入し、5回くらい使いました。向かって右側のサイドポケットのボタンに色移りがあります。また、紐の革が全体的にひび割れたようになっています。ご了承の程お願いいたします。縦（持ち手含む）32.5cm縦（持ち手除く）25cm横 27.5cmマチ 11.5cm発送の際は緩衝材で包み、紙袋にて梱包いたします。
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