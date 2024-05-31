DRWCYS ドロシーズ ロングコート 匿名配送

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#MstyleのDRWCYS一覧はコチラ商品名:DRWCYSドロシーズロングコートKG23-017ブランド・メーカー:DRWCYSドロシーズカラー:カーキ様々なシーンで大活躍！通勤・通学だけではなく様々なシーンで使用可能です。匿名配送でお送りしますのでご安心ください！#Mstyleのアウター一覧はコチラ#MstyleのSサイズ一覧はコチラ#フォロー割り実施中！←Mstyle全商品お見せしますおまとめ割りもありますので、コメントにてご相談ください！他にも魅力的な古着をご用意しております^^【状態】中古。美品です。（画像をご確認ください）【サイズ】肩幅:約62cm身幅:約52cm着丈:約103cm袖丈:約50cm※素人・平置き採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。■商品の全体的なコンディション・細かなダメージは備考欄と画像を参照してください。■状態、画像、採寸について＊出品商品は1点物の中古品がほとんどのため商品状態も様々です。可能な限り細かく状態を記載しておりますが記載しきれない場合もございますのでご不明な点がございましたらご購入前にお問い合わせください。＊素人撮影のため実物と画像で色が異なって見える場合がございますのでご了承ください。またお使いのパソコンモニター・スマホの色調でも違って見える場合もございますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。＊記載寸法は手作業で採寸しているため実際にお届けする商品と多少の誤差がある場合がございますのであらかじめご了承くださいませ。