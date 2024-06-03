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バーバリーブルーレーベル　トートバッグ　ハンドバッグ
商品番号 M10504319320
商品名

バーバリーブルーレーベル　トートバッグ　ハンドバッグ
ブランド名 バーバリーブルーレーベル
特別価格 税込 3,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき、ありがとうございます＾＾いいね！フォロー大歓迎☆気になることございましたらコメント欄にてご相談ください♡バーバリーブルーレーベル　チェック柄トートバッグハンドバッグ　○サイズ(一番大きい部分)タテ　16cmヨコ　32cmマチ　10cmハンドル　56cm平置き実寸（素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。）レザー部分少し擦れチャック周りやや色焼け全体的にこれといった破損ダメージは見当たらない状態ですので、問題なくお使いいただけるかと思います。＾＾■購入元大手ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済み正規品ですので、ご安心くださいm(__)m丁寧に梱包し、1〜2日程度で発送いたします。その他の商品お探しでしたら#peachshops　　続々入荷中です！！
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