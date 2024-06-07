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X-gir ショルダーバッグ
商品番号 T38411462659
商品名

X-gir ショルダーバッグ
ブランド名 エックスガール
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

下に線みたいな傷あります。外に2、3回持ってきました。エックスのとこよくみたら汚いです
http://narcologia.ru/goods/stealth913976.html
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