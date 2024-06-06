✨ adidas by The Farm Company ELONG SST

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商品詳細
adidasOriginalsbyTheFarmCompanyロングトラックジャケット[ELONGSST]ブラジルに刺激を受けたパターンで全体をデコレートした、ロングジャケット。アディダスとTheFarmCompanyによる今季のコラボレーションは、ファンクミュージックがルーツのストリートダンス「パッシーニョ」が着想源。ブラジルの熱帯雨林を思わせる多様なフローラルプリントを合わせることで、折衷的なダンスが放つリミックススタイルを表現した、ウィメンズ向けトラックジャケット。長め丈で仕上げたリラックスフィットの作り。スポーティなシルエットを、贅沢なサテンを用いて仕上げている。2〜3時間程、着用しただけの未使用品に近い商品です。汚れなどはございません。サイズ OTカラー MULTCO着丈 115㎝身幅 49㎝多少の誤差はご了承下さいませ。＊発送に伴う畳みシワはご了承下さい。他にも完売品 adidasoriginalsJUMPSUIT/アディカラーデニムジャンプスーツなどいろいろ出品致しております。⬇️出品中のレディースジャケット・アウター検索にお使い下さい！#DREAMグループレディースジャケット・アウターTHENORTHFACEDeuxiemeClasseUNITEDARROWSUNITEDTOKYOFREDPERRYbeautifulpeopleBEAUTY\u0026YOUTHJOURNALSTANDARDL'ESSAGEadidasRaybeamsemmiuggHYKEMM6イエナサカイフレームワークアーバンリサーチトゥモローランドスピック＆スパンオープニングセレモニーロクプラージュシンゾーンエレンディークトーガドゥロアードゥーズエムクラスミューズアパルトマンドゥーズエムクラス
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