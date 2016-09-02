GIANNI NOTARO ハラコバッグ

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商品詳細
SHIPSで購入しました。ハラコがポイントのイタリア製牛革ショルダーバックです。付属で取り外し可能なポケットが付いています。定価 17,500円＋税使用回数は数回と、目立った傷や汚れはありませんが、中古品にご理解ください。カラー···ブラック素材···本革、ハラコイタリア製サイズ 約22×15×8㎝ショルダー 約125㎝(長さは調節可能です)気になる点はお問い合わせください#SHIPS#GIANNINOTARO#ハラコ#ショルダーバック
http://narcologia.ru/goods/sci-fi916947.html
http://narcologia.ru/goods/septet73719.html
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