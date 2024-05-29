美品　コーチCOACH　レディースハンドバッグショルダー　2way c1523

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★商品内容、写真、プロフィールをチェックしていただきご検討ください★美品コーチCOACHc1523レザーシグネチャー×ダークブラウンこげ茶 2way◎◎こちらの商品は中古品になりますので、付属品などが不足している場合がございます。写真に載せているのが全てになりますので、よくご確認の上、ご購入くださいm(__)m【サイズ】平置き採寸とエアークッション入り採寸・横…上部…約32cm位（平置き） 底部…約26cm位・高さ…約27cm位・マチ…約13cm位・持ち手…約21cm位・ショルダー…約57cm位スケールを置いた写真あります。素人寸法の為、若干誤差があるかもしれませんm(__)m入れる物によりサイズが変わります。・500mlペットボトル、横置き約8本位。縦置き約8本位。・A4サイズ、可。【ポケット】・外側…・ボタンポケット…2つ ・ファスナーポケット…1つ ・内側…・ファスナーポケット…1つ 【状態】・外側…金具、若干の薄くハガレあります。その他、目立つキズ汚れありません。キレイな状態です。・持ち手…目立つキズ汚れありません。キレイな状態です。・内側…目立つキズ汚れありません。キレイな状態です。気兼ねなくご使用されるのに、よろしいかと思います。エアークッション入れず、梱包させていただきますm(__)mリサイクルショップにて購入しました。ご理解いただき、ご購入くださいm(__)mよろしくお願い致します。#レディース#キッズ#ブランド#普段使い#旅行#通勤#通学#出張#習い事#フォーマル#入学式入園式#卒業式卒園式#レジャー#イベント#マザーズバッグ#ビジネスバッグ#ハンドバッグ#肩かけバッグ#ワンショルダー#レザー#コーチ#ショルダーバッグ#ダークブラウン#2way#シグネチャー#美品