バーバリーブルーレーベル　ボアジャケット　スエード　ボア　38 M キャメル

多少の使用感はありますが目立つキズや汚れなくこれからも長く愛用できるアイテムです！内側はボアとなっており、暖かく過ごすことができます！ボタン一つ一つにはバーバリーのロゴである、ホースマークが刻印されております！カラーはキャメルで幅広い服装にも合わしやすくなっております！サイズ38M肩幅41身幅46袖丈58着丈59着丈···ミドルカラー···キャメルフード···フードなし季節感···秋、冬



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