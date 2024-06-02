エルメス 大判 スカーフ プリーツカレ プリーツ カレ シルク レッド

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商品詳細
エルメス大判スカーフプリーツカレプリーツカレシルクレッドマルチカラーブランドHERMES エルメス商品名プリーツスカーフ商品番号−カラーレッド/マルチカラーサイズ90×90cm素材シルク付属品箱BABランクコメントシミ(中) タグ有管理番号0607-a6301y※当店が出品している商品は全て業者向けブランドオークションより仕入れたもので全て正規品でございます
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