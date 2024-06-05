エルメス　ガーデンパーティーPM 36 オレンジおまけ付き

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HERMES ガーデンパーティPMオレンジ 保存袋付き！（おまけも付けます）出品を少し迷ってきたので突然取り消すかもしれませんがご了承ください。□I刻印あります。正規購入品です。サイズはおおよそW約36cm×H約24cm×D約17cm持ち手長さ 約45cmくらいです。カラー···オレンジ中古品、自宅保管のため、ご理解ある方のみのご購入でお願いいたします。神経質な方はご遠慮ください。発送はリサイクル資材での発送です！※高額なお品物ですのでご納得の上ご購入下さい!※中古品、自宅保管ですので十分にご納得の上ご購入をお願いいたします。※素人検品ですので状態は写真をご確認ください。※すり替え防止。※気になる事がございましたら必ず購入前にご質問等下さい!※他サイトにも出品しているため突然削除する場合があります。早いもの勝ちです！よろしくお願いします！#エルメス#バック#HERMES#ガーデンパーティー#ガーデンパーティーPM#オレンジ#ガーデンパーティ#36素材···綿(キャンバス/帆布)カラー···オレンジ人気モデル/シリーズ···HERMESガーデンパーティーPM(大)