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- 自由区 LIBECO リネンシャツ 麻100% 大きいサイズ
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商品詳細
デパートの自由区大きいサイズで購入したリネンシャツです。一度着用のみでクリーニングに出し、そのままクローゼットに閉まってあったものです。汚れ、傷などはなくとても美品です。爽やかなブルーのリネンシャツです。元値が2万近くしています。サイズ 44（13号）着丈 68.0cm肩幅 38.5cm身幅 52cm袖丈···長袖素材···麻季節感···春、夏、秋柄・デザイン···無地カラー···ブルー
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