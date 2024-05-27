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自由区　LIBECO リネンシャツ　麻100% 大きいサイズ
商品番号 D10216578617
商品名

自由区　LIBECO リネンシャツ　麻100% 大きいサイズ
ブランド名 自由区
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

デパートの自由区大きいサイズで購入したリネンシャツです。一度着用のみでクリーニングに出し、そのままクローゼットに閉まってあったものです。汚れ、傷などはなくとても美品です。爽やかなブルーのリネンシャツです。元値が2万近くしています。サイズ　44（13号）着丈　68.0cm肩幅　38.5cm身幅　52cm袖丈···長袖素材···麻季節感···春、夏、秋柄・デザイン···無地カラー···ブルー
http://narcologia.ru/goods/marshal988880.html
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http://narcologia.ru/goods/secretarial536616.html
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