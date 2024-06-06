小花柄のヴィンテージブラウス

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写真でみて気に入り、アメリカのヴィンテージショップから取り寄せました。個人的には似合わず、それでも鑑賞用にと保管していました。ブランド名やサイズ等表記したタグなし。■素材コットンだと思いますが、確証はございません。すみません■サイズ(平置き)【身丈】58センチほど【身幅】42センチほど【第二ボタン上あたりの幅】33.5センチほど【備考】着た感じMですが、袖口がタイトめ(一周24.2～24.5ほど)。■その他同じ生地を使ったGUNNESAXらしきスカートを古着屋で見かけたことがあります。こちらは恐らくGUNNESAXではないですが、お好きな方に。お値下げ可。お問い合わせください。ちょっとまだ出品を迷っているので、急に取り下げることもあるかもしれません。よろしくお願いいたします。#GUNNESAX#ヴィンテージ#高円寺#レトロ#下北沢#70年代#ロキエ#grimoire