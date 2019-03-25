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ANNASUI×Barbie コラボTシャツ
商品番号 V20021078815
商品名

ANNASUI×Barbie コラボTシャツ
ブランド名 アナスイ
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2019年にバービー60周年を記念してAnnaSuiとコラボしたTシャツです。コットン100%なので肌触りがとっても良いです。購入からタグを取りクローゼットで保管していましたが、一度も着用していないので出品します。素材：綿100％原産国：日本定価：13,200円（税込み）カラー···ホワイトネック···Uネック柄・デザイン···プリント（ロゴなど）季節感···夏袖丈···半袖
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