ANNASUI×Barbie コラボTシャツ

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商品詳細
2019年にバービー60周年を記念してAnnaSuiとコラボしたTシャツです。コットン100%なので肌触りがとっても良いです。購入からタグを取りクローゼットで保管していましたが、一度も着用していないので出品します。素材：綿100％原産国：日本定価：13,200円（税込み）カラー···ホワイトネック···Uネック柄・デザイン···プリント（ロゴなど）季節感···夏袖丈···半袖
http://narcologia.ru/goods/reboot233236.html
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