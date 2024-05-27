MACKINTOSHマッキントッシュ デニムコート 白タグ サンプル

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商品詳細
【レディース】MACKINTOSHマッキントッシュのデニムロングコートです。こちらはサンプル品になります。すっきりしたシルエットのチェスタータイプデニムコートです。張りのあるデニム生地です。マッキントッシュMACKINTOSH○サイズ838号～40号(実寸をご確認下さい。)着丈103.5裄丈80袖丈60脇幅54肩幅39.5○状態新品未使用○素材:綿100%○カラーブラック○定価約10万円○日本製#マツキントッシュ#MACKINTOSH
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