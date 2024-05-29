黒煙の支配者　高重量　未開封30パック　ポケセン産

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商品詳細
こちらすべてポケモンセンター産‼︎ 8.68㌘〜8.78㌘の未開封30パックとなっております♪経験上 8.65から上の㌘数が キラ以上となっておりましたので8.68㌘以上を激選しました♪8.80㌘以上もごくまれにありますがすべてRRの方が確率高いです‼︎(BOXで1番重い㌘数のパックがRRでした。）購入先は 購入制限のあるポケモンセンター産となっております。発送時は付箋はそのまま貼り付けたまま発送致します♪※購入先や環境によって0.01㌘〜0.04㌘の誤差が生じます。（複数回に測り一定になった数を表示しております。）※返品交換受け付けません。※中身での評価受け付けかねません。※常識ある方が購入お願い致します。包装済みの為 即日発送可能です。(*⁰▿⁰*)
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