極美品☆アタオ　ミント　エナメル　ハンドバッグ　ショルダー　　2way ボルドー

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☆ブランド☆ATAOアタオ☆商品紹介☆定番！ミントのボルドーカラー落ち着いたカラーですが、エナメル加工により程よいカジュアル感があります(*^▽^*)ショルダーストラップは取り外し可能ですフォロー割5%OFF実施中！コメントにてフォロー割希望とコメント頂ければ割引致します♩気になる方はフォローだけでも是非（╹◡╹）◆詳細◆縦幅 :15横幅 :27マチ :10※素人採寸なので多少の誤差はご容赦ください◆状態◆未使用に近い極美品です！◆注意事項◆ 古着に理解のない方、状態に特に敏感な方のご購入はご遠慮くださいませ—————————————————————☆他にも古着をたくさん出品中☆CHECK!→#えだまめアタオ——————————————————————————————————————————☆他にも古着をたくさん出品中☆CHECK!→#バッグ小物えだまめ—————————————————————#アタオ#エナメル#ミント#ATAO#ショルダーバッグ#ハンドバッグ#ボルドー#ワイン