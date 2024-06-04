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極美品☆アタオ　ミント　エナメル　ハンドバッグ　ショルダー　　2way ボルドー
商品番号 R19843764628
商品名

極美品☆アタオ　ミント　エナメル　ハンドバッグ　ショルダー　　2way ボルドー
ブランド名 アタオ
特別価格 税込 5,390 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆ブランド☆ATAOアタオ☆商品紹介☆定番！ミントのボルドーカラー落ち着いたカラーですが、エナメル加工により程よいカジュアル感があります(*^▽^*)ショルダーストラップは取り外し可能ですフォロー割5%OFF実施中！コメントにてフォロー割希望とコメント頂ければ割引致します♩気になる方はフォローだけでも是非（╹◡╹）◆詳細◆縦幅　　:15横幅　　:27マチ　　:10※素人採寸なので多少の誤差はご容赦ください◆状態◆未使用に近い極美品です！◆注意事項◆　古着に理解のない方、状態に特に敏感な方のご購入はご遠慮くださいませ—————————————————————☆他にも古着をたくさん出品中☆CHECK!→#えだまめアタオ——————————————————————————————————————————☆他にも古着をたくさん出品中☆CHECK!→#バッグ小物えだまめ—————————————————————#アタオ#エナメル#ミント#ATAO#ショルダーバッグ#ハンドバッグ#ボルドー#ワイン
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