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試着のみ　Gianni Notaro グリーン　ショルダー　Italy
商品番号 I68227270994
商品名

試着のみ　Gianni Notaro グリーン　ショルダー　Italy
ブランド名 ジャンニノターロ
特別価格 税込 2,769 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···レザー(本革)カラー···グリーン種類···その他ショルダーバッグ試着のみのジャンニノターロのグリーンバッグです。長財布入ります。ショルダーは金具も入れて約110センチ、調整可能です。ショルダーに小さな白く剥げがありました。最初からの色落ちだと思います。１０枚目の写真をご覧ください。試着だけですが、何度も触っていますのでご了承の上お求め下さい。
http://narcologia.ru/goods/manufacture46941.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate322477.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney714449.html
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