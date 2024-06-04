試着のみ　Gianni Notaro グリーン　ショルダー　Italy

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素材···レザー(本革)カラー···グリーン種類···その他ショルダーバッグ試着のみのジャンニノターロのグリーンバッグです。長財布入ります。ショルダーは金具も入れて約110センチ、調整可能です。ショルダーに小さな白く剥げがありました。最初からの色落ちだと思います。１０枚目の写真をご覧ください。試着だけですが、何度も触っていますのでご了承の上お求め下さい。