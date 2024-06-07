ケイトスペード2ウェイバック

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商品詳細
これから秋のお出かけにピッタリのカラーです。27x35x13ちょっぴり大きめで沢山はいります。外側内側、目立つ汚れ傷なし底鋲に小さな変色あり気づかない記載のない傷、汚れあり中古品にご理解いただきご購入ください宅急便か、ゆうパックの配送ですのでお値引き不可でお願いします。
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