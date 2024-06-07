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ケイトスペード2ウェイバック
商品番号 Y61821214268
商品名

ケイトスペード2ウェイバック
ブランド名 ケイトスペードニューヨーク
特別価格 税込 2,470 円
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商品詳細

これから秋のお出かけにピッタリのカラーです。27x35x13ちょっぴり大きめで沢山はいります。外側内側、目立つ汚れ傷なし底鋲に小さな変色あり気づかない記載のない傷、汚れあり中古品にご理解いただきご購入ください宅急便か、ゆうパックの配送ですのでお値引き不可でお願いします。
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新品未使用 ケイトスペード 2wayバッグ | labiela.com

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