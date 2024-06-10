DITTO+ LOOPER/TCエレクトニック　ZOOM AD-16A/D

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Ditto X2 Looper

エフェクトタイプ···ルーパー・ペダルサンプラー一度しか使っていないのでほぼ未使用です。(箱は少し使用感あります。)電源アダプターもお付けします。料金的にはかなりお得だと思いますのでぜひこの機会に。Extendループ機能と99のループスロットを搭載し、さらに進化したDITTO・最大60分のループタイム・99のループスロット・無制限のオーバーダブ・Undo、Redo機能・ハイレゾカラーディスプレイ・ループをさらに拡張するExtendループ機能・USB経由でのループエクスポート/インポート・24bitの非圧縮オーディオ・アナログ-ドライ-スルー設計・OFF時に原音を損なわないトゥルーバイパス設計電源:スタンダード5.5x2.1mmDC・消費電力:9Vセンターマイナス100mA・サイズ:48x48x93mm（WxHxD）