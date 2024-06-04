大人気　COACH デニム　パッチワーク　トートバッグ

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大人気のコーチのデニム素材のパッチワーク人気でなかなか出回らない幻のバッグです。A4も500mlのペットボトルも入る大容量です。デニム×レザー型番 12217[表記サイズ]縦:約22cm横:約29cm～38cmマチ:約11cmハンドル:本体まで約25cm(最長)[実寸サイズ]縦:約22cm横:約29cmマチ:約11cmハンドル:本体まで約23cm多少の誤差はご容赦ください。[カラー]ネイビー×ダークネイビー×マルチ[デザイン]■外ポケット ⇒ オープンタイプ×2■内ポケット ⇒ ファスナータイプ×1、オープンタイプ×2鍵やスマホを仕舞うのに便利です。基本的に24時間以内に発送します。他にもコーチ出品してます♡まとめ割もします↓#まどたむ1226コーチ角スレや8枚目の写真のような若干の汚れはありますが、デニム素材なのであまり気にならないと思います。#コーチ#coach#パッチワーク#コーチパッチワーク#コーチトートバッグ#大容量2b-55-00