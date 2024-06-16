【極美品】コーチ ショルダーバッグ サコッシュ ストライプ ヘリテージ ブラック

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○アイテムCOACHコーチトートバッグショルダーバッグサコッシュポシェットストライプヘリテージブラウンブラックレザー革シリアルナンバー:126070559○サイズタテ(両端)約20cmタテ(真ん中)約18.5cmヨコ約28cmマチ約11cmショルダー部分約90〜135cm※平置き実寸着画は対応不可○カラーブラック黒※必ず写真にてご確認お願いします○付属品なし※保存袋、カードは付きません○状態チャック部分に欠損、角スレがありますが、それ以外は綺麗な状態です。○購入某大手リサイクルショップor質屋orセレクトショップにて購入鑑定済みの正規品になります○配送簡易梱包にて1〜2日程発送致します○お願い素人検品のためまれに見落としがございます。商品に不備などございましたら『受取り評価前』に取引メッセージにてご連絡下さいまた、商品名以外の小物などは明記がない限り付属いたしませんご了承ください中古品になりますのでご理解のある方のみご購入お願い致します神経質な方はご遠慮ください