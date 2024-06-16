FRAY I.Dサテンタックワンピース

FRAYI.D（フレイアイディー）サテンタックワンピース定価¥24,200税込の商品です5,000円引きで出品いたします。9月に店舗で購入しました結婚式の参列のため1度着用済みですが、綺麗な状態です購入時に0サイズも試着しましたが、身長160cmで1サイズのほうが丈がちょうどよかったです。是非ご検討ください。色 OLVサイズ1総丈128cm着丈127cmバスト97cm裄丈85cmウエスト74cm袖丈···長袖カラー···グリーン柄・デザイン···無地季節感···秋FRAYI.Dフレイアイディーロングワンピースオケージョンドレス結婚式ドレス



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