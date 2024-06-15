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【美品/正規品】AMERI MEDI ALICE DRESS ワンピース
商品番号 I96288451932
商品名

【美品/正規品】AMERI MEDI ALICE DRESS ワンピース
ブランド名 アメリヴィンテージ
特別価格 税込 9,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【brand】ameri【color】アイボリー、ホワイト【size】SAMERIMEDIALICEDRESSカタログに掲載され、川口春奈さんが着用し発売後すぐ完売が相次いだアメリのワンピースです。人気のデザインのため、偽物が多く出品されていますがこちらは代官山店にて購入いたしました正規品です。勿論ブランドタグもついております。元値28000円程度汚れや傷は御座いませんが、あくまでも一度人の手に渡ったものです。新品のような完璧な状態を求められる方はご遠慮ください。またいかなる場合も返金、返品はお受けしておりません。ワンピース　スカート結婚式　二次会unitedtokyounitedtokyoステュディオスクラネCLANEアメリヴィンテージameriペギーラナフレイアイディーザラユナイテッドアローズビームスZARAアプワイザーリッシェリランドチュールジャスグリッティーリリーブラウンスナイデルレッセパッセミッシュマッシュロディスポットウィルセレクションマウジーエモダMURUAザラSLYアングリッドtodayfulKBFミラオーウェンマーキュリーデュオ
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AMERI（アメリ）の「MEDI ALICE DRESS（ワンピース）」 - WEAR
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