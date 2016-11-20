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【匿名発送】セオリー シルク ノースリーブ
商品番号 M99163784620
商品名

【匿名発送】セオリー シルク ノースリーブ
ブランド名 セオリー
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

セオリーTheoryシルクノースリーブです1,2回着用しました。夏に涼しく、かつシルクなので上品です。サイズ:S柄・デザイン···ドット季節感···夏定価:26000円#心も身体も健康に#穏やかな暮らし#きれいめ普段着#お仕事にも！#キレイを目指す#セオリー#theory#ノースリーブ#シルク大きな汚れはありませんが、中古品ですのでご理解いただける方ご購入下さい。
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