【匿名発送】セオリー シルク ノースリーブ

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セオリーTheoryシルクノースリーブです1,2回着用しました。夏に涼しく、かつシルクなので上品です。サイズ:S柄・デザイン···ドット季節感···夏定価:26000円#心も身体も健康に#穏やかな暮らし#きれいめ普段着#お仕事にも！#キレイを目指す#セオリー#theory#ノースリーブ#シルク大きな汚れはありませんが、中古品ですのでご理解いただける方ご購入下さい。