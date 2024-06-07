CHICO タンクトップ ブラックボーダー

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商品詳細
カラー···ブラックカップ···カップなし季節感···春、夏、秋3度ほど着用しました。目立った傷や汚れはなくきれいな状態です。防水対策をしっかりした上で発送させて頂きます。即購入、値下げ⭕️
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