コーチ　ゴールド　バッグ

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商品詳細
ハワイにて購入。時期は7.8年ほど前。1.2回短時間の使用、その後自宅にて長期間保管しておりました。汚れキズ擦れシミ等はほとんどなく美品だと思いますが中古品、自宅保存をご理解のうえご購入お願いします。神経質な方はご購入をお控え下さい。緩衝材で梱包して袋に入れて発送させて頂きます。すり替え防止の為、返品はご遠慮ください。カラー···ゴールド
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